Кошелек с деньгами украла коллега у продавца в магазине Тверской области

Коллега украла кошелек у продавца в магазине Фото: Мария ЛЕНЦ

В полицию обратилась продавец магазина в Западной Двине и сообщила, что в рабочее время у нее украли кошелек с деньгами, оставленный под прилавком. Ущерб составил 25 500 рублей.

На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, обследовали прилегающую территорию.

Подозреваемой оказалась 57-летняя напарница потерпевшей. В полиции женщина созналась в содеянном и пояснила, что не знала, кому принадлежит кошелек. Вещь вернули хозяйке.

По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.