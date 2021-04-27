Кошелек с деньгами украла коллега у продавца в магазине Тверской области

Коллега украла кошелек у продавца в магазине
Фото: Мария ЛЕНЦ
В полицию обратилась продавец магазина в Западной Двине и сообщила, что в рабочее время у нее украли кошелек с деньгами, оставленный под прилавком. Ущерб составил 25 500 рублей.
На место происшествия прибыла следственно-оперативная группа. Полицейские опросили потерпевшую, обследовали прилегающую территорию.
Подозреваемой оказалась 57-летняя напарница потерпевшей. В полиции женщина созналась в содеянном и пояснила, что не знала, кому принадлежит кошелек. Вещь вернули хозяйке.
По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.