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Общество27 апреля 2021 12:34

В Тверской области 840 водителей остановлены за тонировку

288 из них в Твери
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области продолжается операция "Тонировка"

В Тверской области продолжается операция "Тонировка"

Фото: Кирилл ЧАЩИН

В Тверской области с 19 по 28 апреля проходит операция "Тонировка". Госавтоинспекция выявляет нарушителей, управляющих транспортными средствами со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента.

- За восемь дней, с 19 по 26 апреля, на дорогах Тверской области было остановлено 840 водителей на автомобилях со стеклами, светопропускание которых не соответствует требованиям технического регламента о безопасности колесных транспортных средств, 288 из них в Твери, - рассказали в УГИБДД России по Тверской области.

В отношении шести водителей были составлены административные материалы за невыполнение законного требования сотрудников полиции. Проверки продолжаются.