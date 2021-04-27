Контрафактной одеждой и обувью под маркой известных брендов нелегально торговали в Твери

Продукция была опечатана и отправлена на экспертизу Фото: УМВД России по Тверской области

В Твери сотрудниками Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России по Тверской области совместно с коллегами из регионального УФСБ России при силовой поддержке бойцов ОМОН Управления Росгвардии в одном из торговых центров выявлен факт продажи котрафактной одежды и обуви под маркой известных брендов.

Изъято порядка 900 единиц продукции с признаками контрафактности: брендовые мужская и женская одежда, обувь, сумки, наручные часы и парфюм.

- Продукция была опечатана и отправлена на экспертизу. По предварительной оценке, ущерб компаниям-правообладателям товарных знаков превысит 250 000 рублей, - сообщили в пресс-слежье УМВД России по Тверской области.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст.180 УК РФ "Незаконное использование средств индивидуализации товаров.

В настоящее время устанавливаются места приобретения контрафактной продукции.