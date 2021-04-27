В Тверской области спасатели потушили 555 ландшафтных пожаров

В Тверской области спасатели 555 раз тушили горящую траву Фото: Алексей БУЛАТОВ

По данным ЦУКС ГУ МЧС России по Тверской области, в 2021 году с начала пожароопасного периода зарегистрировано 555 ландшафтных пожаров, связанных с горением сухой растительности.

За нарушения требований пожарной безопасности - разведение костров, сжигание мусора, пал травы возбуждено одно уголовное дело и более 200 административных дел.

- За сутки диспетчерам поступает от 10 до 100 звонков о горении сухой растительности. Из-за горящей травы могут пострадать люди и животные, близлежащие леса и населенные пункты, - отмечают в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области и напминают, что за пренебрежение правилами пожарной безопасности нарушителей ждут штрафы.

А если вы стали очевидцем горения сухой растительности, пожара в лесу, тления торфяников или пожара в населенном пункте, звоните по телефону 01, 101 или 112.