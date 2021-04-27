9 мая жители Тверской области примут участие в акции "Бессмертный полк" онлайн

"Бессмертный полк" вновь пройдет онлайн Фото: Ирина ТАРАСОВА

Всероссийская акция "Бессмертный полк" состоится онлайн и пройдет в регионах страны 9 мая в 15:00. Жителей Тверской области приглашают встать в виртуальный строй.

- Акция "Бессмертный полк»"– это возможность прикоснуться к истории своей семьи, вспомнить своих родных и близких, кто принимал участие в Великой Отечественной войне, кто ковал победу на фронте и в тылу. Мы отдаём дань памяти героизму и мужеству нашего народа в годы Великой Отечественной войны, – считает губернатор Игорь Руденя.

Заявки на участие принимаются до 7 мая на сайте проекта, а также через социальные сети ВК и ОК. При формировании заявки возможно добавить фотографии сразу нескольких героев.

С 7 по 9 мая историю о герое войны можно также разместить в социальных сетях с хештегом #СтройБессмертногоПолка.