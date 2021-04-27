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Происшествия27 апреля 2021 10:50

В Тверской области студент колледжа избил товарища до госпитализации

Инцидент произошёл в Кашине
Степан КАМЕНЕВСтепан КАМЕНЕВ
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В Тверской области студент колледжа жёстко избил сверстника.

В Тверской области студент колледжа жёстко избил сверстника.

Фото: Иван ВИСЛОВ

16-летнего студента кашинского колледжа обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сверстнику. Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Кашинский межрайонный отдел областного Следственного комитета.

По версии следователей, днём 19 апреля в общежитии колледжа 16-летний парень из-за неприязни к своему товарищу ударил его ногой и два раза руками по голове. Пострадавшего госпитализировали в ЦРБ, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас правоохранительные органы выясняю все обстоятельства произошедшего. Беседуют и с работниками учебного заведения на предмет профилактики агрессивного поведения со стороны несовершеннолетних.

Криминал