В Тверской области студент колледжа избил товарища до госпитализации

В Тверской области студент колледжа жёстко избил сверстника. Фото: Иван ВИСЛОВ

16-летнего студента кашинского колледжа обвиняют в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью своему сверстнику. Возбуждено уголовное дело. Расследованием занимается Кашинский межрайонный отдел областного Следственного комитета.

По версии следователей, днём 19 апреля в общежитии колледжа 16-летний парень из-за неприязни к своему товарищу ударил его ногой и два раза руками по голове. Пострадавшего госпитализировали в ЦРБ, у него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму.

Сейчас правоохранительные органы выясняю все обстоятельства произошедшего. Беседуют и с работниками учебного заведения на предмет профилактики агрессивного поведения со стороны несовершеннолетних.