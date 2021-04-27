В Тверской области водитель легковушки вилял на дороге и столкнулся с фурой

В Тверской области на М-9 водитель легковушки вилял на дороге и столкнулся с фурой. Фото: пресс-служба ГИБДД по Тверской области и группа в ВК/Подслушано у эвакуаторов Тверь/ПУЭТ.

26 апреля вечером 32-летний водитель Infiniti QX56, направляясь в сторону Москвы, на 210 километре трассы М-9 выехал на встречку и создал аварийное положение. Ехавший со стороны Москвы грузовик МАN TGA повернул на свою встречку, уходя от столкновения, но туда уже успел вернуться Infiniti. Машины врезались.

В результате ДТП пострадали 32-летний водитель и 43-летний пассажир в Infiniti. По нашей информации, у мужчин сотрясение головного мозга, закрытая черепно-мозговая травма, многочисленные раны.