Большинство мероприятий на майские праздники в Твери пройдут онлайн

В администрации обсудили безопасность горожан в период майских праздников Фото: администрация Твери

В преддверии майских праздников в администрации Твери состоялось заседание рабочей группы городской антитеррористической комиссии, в котором приняли участие сотрудники силовых ведомств, главы администраций районов, руководство управления по культуре, спорту и делам молодежи, департамента дорожного хозяйства, благоустройства и транспорта, представители Тверской епархии.

Участники обсудили меры по обеспечению общественного порядка, антитеррористической защищенности общественных мест и безопасности дорожного движения.

Из-за пандемии коронавируса в этом году, как и в прошлом, основная масса мероприятий пройдет в онлайн и лишь небольшая часть - с участием горожан.

- Задача всех структур, задействованных в организации памятных и праздничных мероприятий, – обеспечить максимальную безопасность жителей и гостей областной столицы, не допустить чрезвычайных происшествий и проявлений экстремизма в местах пребывания людей, - отметил заместитель главы администрации Твери Андрей Антонов.

На гордских улицах будут усилены патрули, на мероприятиях будут дежурить бригады скорой помощи, спасательные отряды МЧС, налажена система видеонаблюдения, проверены места массовых скоплений людей.