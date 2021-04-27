В Тверской области арестовали таксиста, которого обвиняют в гибели пассажирки

В Тверской области арестовали водителя такси, которого обвиняют в гибели пассажирки. Фото: Степан КАМЕНЕВ

20-летнего гражданина Киргизии, обвиняемого в нарушении ПДД, которое повлекло смерть человека, арестовали по решению Калининского районного суда. Смертельное ДТП произошло на федеральной трассе. Постановление пока не вступило в законную силу.

По версии следствия, 22 апреля водитель такси ехал, превышая скорость, по трассе М-10 с пассажиркой из Люберец в Тверь. На 164 километре трассы мужчина за рулём не справился с управлением и врезался в фонарный столб и ограждение на правой обочине дороги.

У водителя сломаны рёбра и ключица, а 54-летняя пассажирка погибла.

Подозревают, что таксист ехал в уставшем состоянии. Это могло стать одной из причин ДТП.