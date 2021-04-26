В Тверской области 26 апреля подтверждено 69 случаев коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО

В Тверской области с начала пандемии выявили 39639 случаев заражения COVID-19. За сутки 26 апреля заразились 69 человек.

Выздоровели 37755 граждан (+75 за сутки)

Изолированы 1029 больных (-12).

Умерли 861 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12792 заболевших (+29 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2788 (+8),

Ржев – 2183 (+2),

Вышневолоцкий городской округ – 2156 (+3),

Калининский район – 1635 (+3),

Торжок – 1603 (+1),

Кимры – 1569 (+4),

Бологовский район – 1021 (+1).

Прививку от коронавируса сделали 105 586 жителей Тверской области, за сутки - 275 человек.

За весь период в регионе проведено 675 624 лабораторных исследований на коронавирус, за сутки – 442.