В Тверской области 26 апреля подтверждено 69 случаев коронавируса

В Тверской области продолжают выявлять больных коронавирусом Фото: ПТО
В Тверской области с начала пандемии выявили 39639 случаев заражения COVID-19. За сутки 26 апреля заразились 69 человек.
Выздоровели 37755 граждан (+75 за сутки)
Изолированы 1029 больных (-12).
Умерли 861 человек (+4 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12792 заболевших (+29 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2788 (+8),
Ржев – 2183 (+2),
Вышневолоцкий городской округ – 2156 (+3),
Калининский район – 1635 (+3),
Торжок – 1603 (+1),
Кимры – 1569 (+4),
Бологовский район – 1021 (+1).
Прививку от коронавируса сделали 105 586 жителей Тверской области, за сутки - 275 человек.
За весь период в регионе проведено 675 624 лабораторных исследований на коронавирус, за сутки – 442.