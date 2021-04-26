Женщину со шрамами с 10 апреля ищут в Тверской области

Женщину ищут с 10 апреля Фото: vk.com/poisk_konakovo

Наталия Вячеславовна Капаева (Рыжкова), 1978 года рождения, пропала 10 апреля в Конаковском районе Тверской области. До настоящего времени ее местонахождение неизвестно.

Ориентировку на поиск опубликовал "ВПСО "Сова" Конаково" в соцсети.

Пропавшая ростом 175 см, худощавого телосложения, волосы длинные светло-русые, глаза серо-голубые. Шрамы на лице. Может нуждаться в медицинской помощи.

Всех, кто обладает информацией о пропавшей, просят звонить по телефонам: 8 (915) 721-45-15, 8 (910 )646-34-34 или 102.