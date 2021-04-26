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Общество26 апреля 2021 18:39

На школьной площадке у ребенка украли телефон в Твери

Личность несовершеннолетнего злоумышленника установлена
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Инспектор по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери капитан полиции Валентина Медведюк помогла раскрыть кражу телефона Фото: УМВД России по Тверской области

Инспектор по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери капитан полиции Валентина Медведюк помогла раскрыть кражу телефона Фото: УМВД России по Тверской области

В дежурную часть Заволжского отдела полиции УМВД России по городу Твери обратился отец мальчика. Ребенок рассказал отцу, что играл в футбол около школы, оставил телефон в рюкзаке, а его украли.

На поиски злоумышленника отправилась инспектор по делам несовершеннолетних Заволжского отдела полиции Управления МВД России по городу Твери капитан полиции Валентина Медведюк, которая в этот день находилась на дежурстве.

Инспектор провела беседу со всеми подростками, находившимися в день происшествия на площадке, просмотрела камеры видеонаблюдения.

- В связи с тем, что подозреваемый не подлежит уголовной ответственности в виду его возраста, с ним и его родителями инспектором ПДН проведена профилактическая беседа. Подросток поставлен на профилактический учет в подразделении по делам несовершеннолетних, - сообщили подробности происшествия в УМВД России по Тверской области.

Похищенный телефон вернули ребёнку.

Родители пострадавшего ребёнка поблагодарили Валентину Медведюк за проявленный профессионализм.