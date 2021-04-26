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Происшествия26 апреля 2021 18:03

Четырехлетний мальчик из Конакова доставлен в Тверь на вертолете

Он госпитализирован в ДОКБ
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Вертолет МЧС вылетал в Конаковский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Вертолет МЧС вылетал в Конаковский район Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

26 апреля вертолет Ми-8 МЧС России с бригадой врачей на борту вылетал в ЦРБ Конаковского района для оказания неотложной помощи и транспортировки больного.

Как стало известно "КП"-Тверь", экстренная помощь потребовалась маленькому мальчику, который прыгнул из окна четвертого этажа, спасаясь от пожара в квартире. ЧП произошло на улице Энергетиков в Конаково.

Ребенок получил травмы и бригадой медиков был доставлен в детскую областную клиническую больницу для прохождения дальнейшего лечения.

По факту травмирования ребенка при пожаре следователи начали доследственную проверку.

ЧП