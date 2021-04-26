Четырехлетний ребенок выпрыгнул с четвертого этажа, спасаясь от пожара в квартире, в Тверской области

Спасаясь от огня, ребенок выпрыгнул в окно и получил травмы Фото: СУ СК РФ по Тверской области

В Тверской области следователи устанавливают обстоятельства ЧП в Конакове. 26 апреля в квартире пятиэтажного дома по улице Энергетиков произошел пожар, в результате которого мальчик 2017 года рождения, выпрыгнул с четвертого этажа.

- С полученными травмами ребёнок был доставлен в больницу. По факту произошедшего следователем следственного отдела по городу Конаково СУ СК РФ по Тверской области организовано проведение доследственной проверки, - сообщили в региональном СКР.

По информации пресс-службы ГУ МЧС России по Тверской области, на месте работали спасатели ПСЧ-15. В 12:47 была объявлена ликвидация открытого горения, в 13:05 - полная ликвидация пожара.

Следователем осмотрено место происшествия, опрошены свидетели и очевидцы, устанавливаются все обстоятельства случившегося. Назначены судебные экспертизы.

По итогам проверки будет принято процессуальное решение.