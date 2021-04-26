В Твери почтили память героев Чернобыля Фото: администрация Твери

26 апреля в Твери в сквере "Героев Чернобыля" состоялся митинг и церемония возложения цветов. Собравшиеся отдали дань памяти участникам ликвидации последствий и жертвам радиационных аварий и катастроф.

В мероприятии приняли участие ликвидаторы последствий аварии во главе с председателем Тверской областной общественной организации инвалидов Союз "Чернобыль" Борисом Грушко, члены их семей, представители правительства Тверской области, Законодательного Собрания, администрации Твери, члены общественных организаций города. В завершении митинга состоялась церемония возложения цветов к памятнику героям-чернобыльцам.

Напомним, взрыв четвёртого ядерного реактора Чернобыльской атомной электростанции проиошел 26 апреля 1986 года. В ликвидации Чернобыльской аварии участвовали многие граждане бывшего СССР. Среди них – 2 752 жителя Тверской области, более 800 человек из Твери.