В Твери убрали 565 кубометров мусора

Мусор убирали во всех районах Твери Фото: Эльвира ХРАПОВИЦКАЯ

В минувшую субботу Тверь присоединилась в Всероссийскому субботнику. В городе жители привели в порядок 29 территорий и собрали 535 кубометров мусора.

Мешки из парков и рощ вывозят до сих пор.

Вот такие мешки после субботника сфотографировал наш опытный зоркий сотрудник на улице 2-я Грибоедова в Заволжье. Такой ракурс как бы говорит, что субботники - пережиток нашего времени, как факс, телетайп, счёты и арифмометр. Кто убирал данную территорию и сложил импровизированную "инсталляцию" - неизвестно.

Кстати, во время субботника в Заволжском районе также убрали от мусора Комсомольскую рощу, территорию Волынского кладбища, зеленую зону реки Волга в районе Восточного моста и набережную Тверцы, карьеры в Константиновке.