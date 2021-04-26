В Калининской ЦРБ в Твери закрывается ковидный госпиталь и открывается поликлиника

Недавно в больнице сделали новый вход в помещение с компьютерным томографом. Фото: VK/Калининская ЦРКБ

Областное правительство сообщило, что в Калининской центральной районной больнице закрывается инфекционный госпиталь - медучреждение возвращается к привычному режиму работы.

- В ближайшее время в ЦРБ возобновят оказание плановой медицинской помощи, работу поликлиники, в том числе по наращиванию объёмов вакцинации граждан против коронавирусной инфекции и диспансеризации населения, - передает пресс-служба правительства региона.

Калининская ЦРБ стала одной из первых больниц в регионе, где в прошлом году создали ковидный госпиталь. За это время медики помогли свыше 3500 зараженным коронавирусом пациентам.

Как рассказал главврач ЦРБ Александр Харченко, последний больной из ковидного госпиталя был выписан 23 апреля.

Сейчас в больнице проводится дезинфекция, а на выходных там прошел субботник - была посажена акация. Есть планы - посадить и вишню.

Напомним, что губернатор Игорь Руденя поручил в этом году благоустроить территории ряда центральных районных больниц, а также отремонтировать подъезды к ним. В списке - 34 крупных медучреждения, в том числе Бежецкая, Бологовская, Вышневолоцкая ЦРБ, Осташковская, Ржевская и Конаковская поликлиники.