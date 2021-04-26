В Тверской области мужчина осужден на девять лет за убийство сожительницы

Мужчину осудили на 9 лет за убийство Фото: архив "КП"

В Тверской области осужден 41-летний житель Торопецкого района. Мужчине вынесен приговор по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

Установлено, что в ноябре 2020 года обвиняемый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, поссорился с сожительницей и ударил ее кулаком в живот. На следующий день женщина скончалась у себя дома.

В судебном заседании подсудимый выдвинул версию, что пьяная женщина вышла на крыльцо дома, упала и сама причинила себе повреждения. Дополнительная экспертиза показала, что имевшиеся у потерпевшей телесные повреждения не могли быть получены ею при падении, а внутренние органы повредились от удара.

После ознакомления с заключением экспертизы подсудимый признал вину. По решению суда мужчина получил 9 лет колонии особого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.