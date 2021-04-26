В Тверской области мужчина до смерти забил знакомого

Житель Тверской области убил собутыльника Фото: Евгения ГРЕБЕНИК

31-летний житель Кесовой Горы арестован по подозрению в убийстве по неосторожности. В отношении мужчины Кашинским межрайонным следственным отделом СУ СК РФ по Тверской области возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ.

По данным следствия, вечером, 19 апреля 2021 года, мужчины выпивали в доме в поселке Кесова Гора и поссорились. В ходе конфликта молодой мужчина избил 48-летнего собутыльника. Смерть потерпевшего наступила на месте происшествия.

- По ходатайству следствия судом в отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, - сообщили в пресс-службе регионального СКР.

Устанавливаются все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.