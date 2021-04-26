Королевой болельщиков ФК «Тверь» стала Алина Середина, участвовавшая в конкурсе «Мисс Тверь – 2021». Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

В областном центре состоялся финал конкурса «Мисс Тверь – 2021». Кроме главного титула, в этот раз объявляли ещё несколько номинаций по результатам голосования. Участница Алина Середина стала лучшей из лучших по версии ФК «Тверь».

Девушка призналась, что стала ярой фанаткой и болельщицей ФК «Тверь». До этого конкурсантки уже общались с футболистами на тренировке команды, затем приходили на один из домашних матч. в официальной группе в соцсетях футбольного клуба за 15 претенденток на корону шло голосование. Всего поучаствовали почти пять с половиной тысяч пользователей, 2108 голосов отдали за Алину Середину.

18-летняя Королева болельщиков учится в Тверском промышленно-экономическом колледже. Теперь она может посещать все матчи тверского клуба в Твери бесплатно.

Как сообщает пресс-служба ФК «Тверь», Алина Середина – правнучка самой титулованной и звёздной спортсменки в истории Тверского региона. Прабабушка Алины, Антонина Середина, были двукратной олимпийской чемпионкой и бронзовым призёр Игр, заслуженным мастером спорта СССР и заслуженным тренером СССР, королевой байдарки.

Алина Середина и её прабабушка Антонина Середина, известная калининская спортсменка. Фото: пресс-служба ФК «Тверь».

Алина дружна со спортом. В 13 лет занималась спортивной акробатикой, выполнила первый взрослый разряд, несколько раз становилась призёром соревнований. Сейчас тверичанка время от времени посещает спортзал. А теперь ещё и более за тверских футболистов.