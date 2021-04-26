В Тверской области спортшколам направят свыше 19 млн рублей на инвентарь и оборудование

В областном правительстве прошло заседание бюджетной комиссии. Фото: Алексей АНДРЕЕВ

На заседании областной бюджетной комиссии принято решение о выделении средств на закупку инвентаря и оборудования для спортшкол региона. На в рамках реализации нацпроекта направят свыше 19 млн рублей из бюджетов разных уровней.

- Сегодня спорт может и должен стать образом жизни большинства людей, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.

Итак, в 2021 году для тверской спортивной школы олимпийского резерва по видам гребли приобретут тренажер, лодку каноэ, обновят систему оповещения.

Средства на инвентарь, экипировку и оборудование также направят спортшколам по видам единоборств, по игровым видам спорта, в том числе - СШОР по хоккею и футболу. Поддержку также получат КСШОР №1 и КСШОР № 2, спортивно-адаптивная школа.

В ледовом комплексе «Старица» обновят холодильной оборудование, в бассейне «Дельфин» заменят подогреватель. КСШОР №1 приобретут прицеп с тентом для перевозки спортинвентаря.

По программе «Доступная среда» в 2021 году закупят оборудование и экипировку для учреждений, специализирующихся на адаптивной физической культуре. Это лодки для занятий греблей, специальные тренажеры и другой инвентарь.