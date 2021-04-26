Сомнительный знакомый украл смартфон у женщины в Твери

В Твери у женщины украли смартфон Фото: Александр Новиков

В полицию о краже заявила 44-летняя жительница Заволжского района Твери. Женщина сообщила, что в день происшествия выпивала в компании малознакомого мужчины. Пропавший телефон заявительница оценила в 70 000 рублей.

Злоумышленником оказался неработающий ранее судимый 34-летний местный житель. Мужчина сообщил, что воспользовался невнимательностью женщины и похитил дорогостоящий телефон. Похищенное имущество он продал.

За кражу фигуранту грозит лишение свободы сроком на 5 лет. Возбуждено уголовное дело.