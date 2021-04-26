Житель Твери украл и вывез на эвакуаторе дорогое оборудование с пилорамы

В Тверской области обокрали пилораму Фото: архив "КП"

В полицию обратился 43-летний владелец пилорамы в Ржеве и сообщил, что у него украли монитор, сварочый аппарат, бензопилу и блок управления. Сумма ущерба составила порядка 450 000 рублей.

Сотрудниками уголовного розыска совместно со следователем и участковым уполномоченным полиции были опрошены возможные очевидцы произошедшего. Изъяты следы обуви и рук предполагаемого преступника, проверены места возможного сбыта краденного.

По подозрению в краже был задержан бывший работник пилорамы - ранее судимый 27-летний житель Твери.

В полиции мужчина сознался, что после конфликта с владельцем пилорамы, решил уволиться и попросил расчёт за проделанную работу. Не получив должной суммы, подозреваемый договорился со своими знакомыми и на эвакуаторе вывез оборудование в Тверь.

Часть похищенного вернули владельцу. По статье "Кража" возбуждено уголовное дело.