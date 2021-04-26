Прокуратура начала проверку по факту гибели девочки в Тверской области

Прокуратура начала проверку после гибели подростка Фото: архив "КП"

Прокуратура Тверской области начала проверку по факту гибели девочки, которая 25 апреля выпала из окна девятитажного дома. ЧП произошло в Ржеве на улице Чкалова.

От полученных травм различной степени тяжести несовершеннолетняя скончалась в больнице.

- Организована проверка причин и условий произошедшего инцидента, в ходе которой будет дана оценка исполнению родителями и органами системы профилактики законодательства о защите прав несовершеннолетних, - сообщили в ведомстве.

Ранее обстоятельства трагедии начали выяснять следователи регионального СКР. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.