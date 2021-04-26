Игорь Руденя обратился к проживающим в Тверской области ликвидаторам чернобыльской аварии

Каждый год 26 апреля возле памятника чернобыльцам в Твери проходят памятные мероприятия. Фото: администрация Твери

26 апреля в России отмечается День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф и памяти жертв этих трагических событий. Именно 26 апреля 35 лет назад - в 1986 году - произошла ужасная авария на Чернобыльской АЭС. В ликвидации ее последствий участвовали и сотни жителей тверского края.

В оставшимся в живых ликвидаторам из нашего региона в связи с памятной датой обратился губернатор Игорь Руденя.

- В День участников ликвидации последствий радиационных аварий и катастроф мы отдаем дань уважения и благодарности всем, кто ценой собственного здоровья, а порой и жизни, защитил нашу страну и весь мир от техногенной угрозы, проявил мужество и героизм. Среди ликвидаторов последствий аварии на Чернобыльской АЭС и других катастроф были жители нашей области. Их подвиг, является ярким примером верности долгу, самоотверженного служения нашей Родине и своему народу, навсегда останется в истории Верхневолжья и всей России. Вечная память погибшим героям,- отмечено в обращении Игоря Рудени.

По данным областного правительства, в нашем регионе сейчас проживает около 2 тыс. граждан, пострадавших от радиационного воздействия вследствие различных катастроф и аварий. Им предоставляется соцподдержка.

Разрушение 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС произошло 26 апреля 1986 года. В ликвидации е последжствий, несмотря на смертельную опасность, приняли участие свыше 520 тыс. граждан СССР.

С 1993 года в нашем регионе действует областной союз «Чернобыль». В апреле 2006 года в Твери по инициативе союза был установлен памятник ликвидаторам чернобыльской катастрофы.