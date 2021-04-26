В Кашине Тверской области деревни оказались отрезаны от цивилизации из-за размытой дороги

В Кашинском городском округе размыло дорогу Фото: vk.com/podslushano_kashin/Веренея Колбасникова

В Тверской области в Кашинском городском округе из-за размытой дороги несколько деревень оказались отрезаны от цивилизации. Прям по середине дороги текут потоки воды, образвался глубокий провал.

- Это поворот на колхоз "Красная звезда". Самые последние деревни, за деревней Студеное поле, перед Антюшино. Две деревни отрезаны, - сообщили подписчики группы "Подслушано в Кашине" утром, 26 апреля.

Накануне вечером проехать можно было с трудом. Водителям пришлось соорудить импровизированную переправу из досок, чтобы преодолеть глубокую канаву.

"КП"-Тверь" продолжает следить за ситуацией.