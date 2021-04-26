В Тверской области стартовало голосование за проекты благоустройства городов

В регионе стартовало голосование за территории для благоустройства. Фото: ПТО

26 апреля в нашем регионе, как и в других субъектах РФ, открыто рейтинговое голосование за проекты благоустройства городов в 2022 году. У граждан есть возможность самим выбрать наиболее значимые для них объекты для преображения.

Благоустраивать выбранные объекты будут в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» (входит в нацпроект «Жильё и городская среда»)

В перечень голосования вошли 47 объектов из 11 городов Верхневолжья с населением свыше 20 тысяч человек.

От столицы региона заявлено на голосование сразу 15 проектов. Шесть представил город Бологое. По четыре - Вышний Волочек, Торжок и Удомля. По три - Ржев, Осташков, Бежецк и Нелидово. У городов Кимры и Конаково - по два объекта на выбор.

Все проекты размещены на платформе za.gorodsreda.ru. Зарегистрироваться и авторизоваться на портале можно через сайт Госуслуг, соцсети, мобильный телефон. Проголосовать могут граждане в возрасте от 14 лет.

Вопросы по голосованию за проекты можно задать, позвонив на бесплатную круглосуточную горячую линию Минстроя России: 8 (800) 600-20-13.

Кроме того, в регионе организован волонтерский штаб. Добровольцы будут работать в общественных местах, торговых центрах и помогут проголосовать прямо на месте.

24 апреля в городах, где сейчас началось голосование за проекты благоустройства, прошел Всероссийский субботник. В Комсомольской роще Твери взялся за пилу и поучаствовал в расчистке территории губернатор Игорь Руденя.