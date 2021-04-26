Водитель на "ВАЗе" съехал с дороги и врезался в дерево в Тверской области

В аварии пострадал водитель Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла вечером, 26 апреля, на 19-м км автодороги Вышний Волочек-Бежецк-Сонково в Вышневолоцком городском округе.

30-летний водитель на автомобиле "ВАЗ 2115" съехал с дороги и врезался в дерево.

Мужчина ехал один, получил травмы в ДТП, но от госпитализации отказался.

- Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, - сообщили в УГИБДД России по Тверской области. - На него составлен административный материал.