В Твери водитель внедорожника, свалившегося в кювет, отказался от теста на алкоголь. Его пассажир был также нетрезв. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

По данным областного ГИБДД, на водителя за рулём Volkswagen составили несколько административных протоколов. Во-первых, он отказался от экспертизы на состояние опьянения. Во-вторых, снёс на машине дорожный знак. В третьих, у него не было ни прав, ни страховки на автомобиль.

Кроме того, нарушитель пытался скрыться с места ДТП.

На месте аварии долгое время находился только пассажир автомобиля, который был сильно выпивший.