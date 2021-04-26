В Твери водитель внедорожника, свалившегося в кювет, отказался от теста на алкоголь. Его пассажир был также нетрезв.
Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
По данным областного ГИБДД, на водителя за рулём Volkswagen составили несколько административных протоколов. Во-первых, он отказался от экспертизы на состояние опьянения. Во-вторых, снёс на машине дорожный знак. В третьих, у него не было ни прав, ни страховки на автомобиль.
Кроме того, нарушитель пытался скрыться с места ДТП.
На месте аварии долгое время находился только пассажир автомобиля, который был сильно выпивший.