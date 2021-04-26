В Тверской области из окна девятого этажа выпал и погиб подросток

В Тверской области из окна девятого этажа выпала и погибла 15-летняя девочка. Фото: Иван ВИСЛОВ

По данным правоохранительных органов, вечером 25 апреля из окна квартиры на девятом этаже на улице Чкалова в Ржеве упала 15-летняя девочка. Пострадавшую доставили в больницу, но врачи не смогли её спасти. Ржевские следователи выясняют обстоятельства ЧП.

Предварительно известно, что 25 апреля в 17:00 девочка пошла гулять на улицу. А позже вечером её матери сообщили о случившемся.

По результатам проверки примут процессуальное решение.

Напомним, в этот же день, 25 апреля, в Ржеве на другой улице из квартиры на четвёртом этаже выпала женщина. Пострадавшая выжила.