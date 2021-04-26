В Тверской области из-за непотушенной сигареты произошёл пожар с погибшим в Весьегонском районе. Фото: СУ СК по Тверской области.

По информации следователей, 24 апреля при тушении пожара в деревянном доме в деревне Копаево Весьегонского района нашли тело мужчины. В областном МЧС уточняют, что это было одноэтажное нежилое бревенчатое здание. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнём во время курения.

Информация о ЧП поступила в экстренные службы в 03:16. Сотрудники пожарной части полностью погасили огонь к 05:30.

Следователи проводят доследственную проверку. Назначены пожарная и медицинская экспертизы.