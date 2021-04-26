В Тверской области жительница Ржева выпала из окна четвёртого этажа

В Тверской области женщина выпала из окна четвёртого этажа многоэтажки в Ржеве. Фото: принтскрин видео в группе в ВК/GoRzhev |РЖЕВ|/Евгений Кольцов.

В Тверской области в Ржеве 25 апреля на улице Володарского из окна четвёртого этажа выпала женщина. В группе «GoRzhev |РЖЕВ|» в посте указано, что «с 4 этажа мужик бабу выбросил».

Очевидцы произошедшего сняли видео, как на место прибыли спасатели, медики, а также полиция. Ржевитянку увезли на «скорой». Правоохранительные органы выясняют причины ЧП.

Напомним, 25 апреля в ТЦ «Олимп» подросток, катавшийся на перилах эскалатора на третьем этаже, сорвался и упал на стеллаж с продуктами. 12-летний тверичанин получил травмы. Мальчика сняли с конструкции спасатели и транспортировали на носилках в «скорую».