В Тверской области вода снесла часть нового деревянного моста

Мостик только-только смонтировали, но он не устоял под потоком поднявшейся в реке воды. Фото: VK/Администрация Кашинского городского округа

В Кашине из-за подъема воды в речке Кашинке случилось ЧП - под потоком не выдержала и была снесена часть деревянного пешеходного мостика из центра в Кошачий переулок.

О пострадавших не сообщается. К счастью, обошлось без них.

Что интересно, буквально на днях - 23 апреля - местная администрация в своей группе в соцсети сообщила, что завершен монтаж "техникумовских" лав в Кошачьем переулке. Речь идет как раз об этом пешеходном мостике. Не долго он продержался. Теперь рабочим придется монтировать его заново.

Пока же администрация Кашинского городского округа в своем паблике обратилась к гражданам:

- Убедительно просим жителей соблюдать меры безопасности и не рисковать жизнью, совершая выходы на аварийные переходы.