В Тверской области от Осташкова на голосование за объекты благоустройства заявлено три проекта

От Осташкова на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые благоустроят в 2022 году, представлено три пешеходные зоны. Фото: ПТО

От Осташкова на рейтинговое голосование по отбору общественных территорий, которые благоустроят в 2022 году, представлено три пешеходные зоны. Всего на выбор от Тверской области заявлено 47 проектов от 11 городов. Все они размещены на специальной платформе za.gorodsreda.ru.

Там же с 26 апреля по 30 мая будет организовано голосование, в котором могут принять участие граждане старше 14 лет. Зайти на платформу можно будет через Госуслуги или мобильное приложение. Кроме того, в каждом городе местным жителям будут предложены альтернативные способы голосования. С этим помогут волонтеры с планшетами.

Губернатор Игорь Руденя призвал жителей Верхневолжья принять участие в голосовании.

Сами работы будут выполнены по в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда».

Жителям Осташкова предстоит выбрать из трех территорий. Это улица Рудинская (от проспекта Калинина до Гвардейского проспекта), а также два участка от переулка Советский до переулка Южный – улицы Володарская и Тимофеевская.

Каждый из проектов подразумевает проведение работ по обустройству пешеходной зоны и замене существующего покрытия.