В Тверской области мужчина снял с руки пенсионерки два золотых кольца и скрылся

Горе-вору грозит до 5 лет лишения свободы. Фото: Олег РУКАВИЦЫН

В Старицком районе задержали вора. Мужчина украл у спящей женщины два золотых кольца.

Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.

Как установили полицейские, с 61-летней жительницей деревни Ново-Ямская выпивал 47-летний сосед, и, когда она уснула, не удержался от преступления. Он снял с пальцев пенсионерки два золотых кольца и был таков. Ущерб составил порядка 13500 рублей.

Горе-вор уже задержан и сознался в содеянном. При этом мужчина пояснил, что похищенные кольца он потерял, так как был очень пьян.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до пяти лет.