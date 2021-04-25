В Тверской области мужчина снял с руки пенсионерки два золотых кольца и скрылся

Горе-вору грозит до 5 лет лишения свободы.
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
В Старицком районе задержали вора. Мужчина украл у спящей женщины два золотых кольца.
Подробности сообщила пресс-служба УМВД России по Тверской области.
Как установили полицейские, с 61-летней жительницей деревни Ново-Ямская выпивал 47-летний сосед, и, когда она уснула, не удержался от преступления. Он снял с пальцев пенсионерки два золотых кольца и был таков. Ущерб составил порядка 13500 рублей.
Горе-вор уже задержан и сознался в содеянном. При этом мужчина пояснил, что похищенные кольца он потерял, так как был очень пьян.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит срок до пяти лет.