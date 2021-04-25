В Твери видеорегистратор зафиксировал, как трактор с ветками развернул светофор

24 апреля один из автомобилистов Твери снял на видеорегистратор, как груженный ветками трактор с прицепом развернул светофор. Фото: VK/ПОДСЛУШАНО У ВОДИТЕЛЕЙ. ТВЕРЬ/Алексей Васьков

Забавное видео появилось в соцсети в паблике "Подслушано у водителей. Тверь". 24 апреля один из автомобилистов Твери снял на видеорегистратор, как груженный ветками трактор с прицепом развернул светофор.

Судя по всему, трактор вез обрезанные и собранные в ходе всероссийского субботника в Твери ветки. Они торчали в разные стороны, и в итоге тракторист задел ими светофор.

Комментариев под видео набралось немало. Один мужчина, к примеру, написал:

- Водитель трахтора за телегу не в ответе!

А кто-то в шутку даже восхитился "работой" тракториста:

- Ловко!