Ещё 70 человек заразились коронавирусом в Тверской области

По данным оперштаба Тверской области, с начала пандемии в регионе выявили 39570 случаев заражения COVID-19. Фото: Иван МАКЕЕВ

По данным оперштаба Тверской области, с начала пандемии в регионе выявили 39570 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заболело 70 человек.

Выздоровели 37680 граждан (+78 за прошедшие сутки).

Изолированы 1029 больных (-12).

Умерли 861 человек (+4 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12763 заболевших (+23 случая за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2780 (+5),

Ржев – 2181 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2153 (+1),

Калининский район – 1632 (+4),

Торжок – 1602 (+1),

Кимры – 1565 (+1),

Бологовский район – 1020 (+1).

Прививку от коронавируса в Тверской области сделали 105311 человек. За вчерашний день - 527 граждан.

За весь период в регионе проведено 675182 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 701.