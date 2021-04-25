Ещё 70 человек заразились коронавирусом в Тверской области

По данным оперштаба Тверской области, с начала пандемии в регионе выявили 39570 случаев заражения COVID-19.
Фото: Иван МАКЕЕВ
По данным оперштаба Тверской области, с начала пандемии в регионе выявили 39570 случаев заражения COVID-19. За последние сутки заболело 70 человек.
Выздоровели 37680 граждан (+78 за прошедшие сутки).
Изолированы 1029 больных (-12).
Умерли 861 человек (+4 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12763 заболевших (+23 случая за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2780 (+5),
Ржев – 2181 (+3),
Вышневолоцкий городской округ – 2153 (+1),
Калининский район – 1632 (+4),
Торжок – 1602 (+1),
Кимры – 1565 (+1),
Бологовский район – 1020 (+1).
Прививку от коронавируса в Тверской области сделали 105311 человек. За вчерашний день - 527 граждан.
За весь период в регионе проведено 675182 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки - 701.
Графика: ПТО