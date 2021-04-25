Мужчина в Твери нашел банковскую карту и совершил преступление

В отношении подозреваемого следователем Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери 20-летняя девушка потеряла банковскую карту и в итоге лишилась более 3000 рублей. Она обратилась в полицию.

Она рассказала, что ей пришло несколько смс-уведомлений о списании денег с банковского счета.

Сотрудники уголовного розыска установили личность подозреваемого в совершении преступления. Им оказался 46-летний тверичанин.

Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области, он был задержан и сознался, что нашел на улице банковскую карту и оплатил ею покупки в магазине.

В отношении подозреваемого следователем Центрального отдела полиции УМВД России по городу Твери возбуждено уголовное дело.

На время следствия мужчине избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.