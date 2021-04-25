В Тверской области прививку от коронавируса сделали 105 311 человек

По данным регионального оперштаба, в Тверской области на данный момент прививку от COVID-19 сделали 105 311 человек. Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, в Тверской области на данный момент прививку от COVID-19 сделали 105 311 человек. Это 83,9% от общего количества вакцины "Спутник V", поступившей в регион. За вчерашний день, 24 апреля, вакцинировались 527 человек. В федеральный регистр внесена информация о 98 912 привившихся гражданах.

Записаться на прививку в Тверской области можно несколькими способами: по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте региональной электронной регистратуры, и по телефонам прививочных пунктов.

Также запись на прививку организована в МФЦ. Сотрудники филиалов помогут записаться на вакцинацию, а после ее прохождения – распечатать сертификат профилактической прививки от COVID-19, который можно оформить на портале Госуслуг.

К лету областное правительство обещало открыть дополнительные прививочные пункты. Такой дополнительный пункт уже открылся в торговом центре «Рубин», в Твери.

Продолжают работу и выездные прививочные бригады. Жителям отдалённых деревень и сёл для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местную ЦРБ.