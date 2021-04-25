В Твери активисты движения "Том Сойер Фест" продолжили зачищать фасад дома

Тверские энтузиасты движения "Том Сойер Фест" продолжили работу по преображению дома №27. Фото: VK/Том Сойер Фест - Тверь

24 апреля, в день, когда Тверь присоединилась к Всероссийскому субботнику и за пилу взялся сам губернатор, в городе на улице Софьи Перовской прошел еще один своеобразный субботник. Тверские энтузиасты движения "Том Сойер Фест" продолжили работу по преображению дома №27.

Напомним, что "Том Сойер Фест" - это фестиваль восстановления исторической среды. В разных городах страны неравнодушные люди на общественных началах благоустраивают и красят старинные дома. У нас к движению присоединились сначала Кимры, а потом Тверь.

Вчера тверские том сойеры до конца обустроили рабочую зону, привезли стремянки и электроинструмент, установили доску для заметок и продолжили очистку фасада. Причем применяли в том числе шлифмашинку.

А сегодня ребята приглашают всех желающих в 18:30 на чаепитие и разговор в букинистический магазин Твери. Подробности смотрите здесь.