Победителем последнего сезона шоу "Танцы на ТНТ" стал уроженец Тверской области Алексей Мечетный

Победителя качали на руках. Фото: телеканал ТНТ

В седьмом сезоне шоу "Танцы на ТНТ" победил наш земляк - Алексей Мечетный. Алексей выступал в команде "КЕД" великолепного хореографа Егора Дружинина.

Эта победа в популярном проекте, который на протяжении семи лет собирал самых талантливых танцоров со всей страны (и даже из-за рубежа), почётна вдвойне. Седьмой сезон был, пожалуй, самым сложным и самым ответственным, ведь создатели "Танцев на ТНТ" объявили его последним. Танцоры многое пережили и потратили немало нервов - едва начавшись, съёмочный сезон прервался на несколько месяцев - помешал коронавирус.

24 апреля, показали финал последнего сезона "Танцев" и объявили победителя.

Алексей родился в 1990 году в Селижарово. Позже его семья переехала в Тверь. Отца одарённого танцора, его тоже зовут Алексей Мечетный, знают многие. Он известный врач, был главным врачом тверской станции скорой помощи. Сам Алексей с 2014 года живёт в Клину.

Около 18 лет Алексей занимался бальными танцами. Потом увлёкся современной хореографией, затем - хип-хопом. Алексей женат. Как сообщает портал "Участники.com", супруги работают в одном направлении - жена Алексея хореограф, и вместе с ней он организовал фестиваль «Open Dance Floor».

Победителей последнего сезона "Танцев на ТНТ" Алексея Мечетного выбрали зрители - таков принцип этого шоу. В зале присутствовали мама и жена танцора. Победителю рукоплескали и качали на руках.

- Егор, эта победа - Вам, - сказал Алексей в финале, обращаясь к своему наставнику Егору Дружинину. - Вы невероятный! "КЕД" - вы невероятные! Мама, Анечка (обращаясь к жене - Ред.)... У нас начинается новая жизнь! Спасибо большое, каждому! Я всех вас люблю!

Кстати, кроме победы в последнем сезоне этого популярнейшего проекта (что, безусловно, главное), Алексей получили и ещё кое-что - денежный приз в 6 миллионов рублей.

"КП"-Тверь" поздравляет земляка!