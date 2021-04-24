ФК «Тверь» сыграл матч в Санкт-Петербурге «за Ярика». Ярослав Ивакин получил травму и перенёс операцию. Фото: пресс-служба ФК «Тверь» и инстаграм Ярослава Ивакина.

В знак поддержки травмировавшегося на предыдущем матче коллеги Ярослава Ивакина 24 апреля футбольный клуб «Тверь» вышел на поле в Санкт-Петербурге в футболках «Ярик, мы с тобой!». 22 апреля Ярославу сделали операцию на коленном суставе в московской клинике. Значительное время понадобится на восстановление.

Третья по счёту встреча тверичан с ФК «Звезда» заканчивается «по нулям». Ни основное, ни добавленное время голов не принесли. При том, что действие было богато на острые моменты.

В частности, на острие атаки могли бы забить Юрий Петровский и Алексей Курзенев, но ворота спас голкипер питерцев.

Следующая игра «Твери» будет в областном центре на домашнем стадионе «Юность» с другими футболистами из Питера – клубом «Зенит-2». Начало матча в 17:00.