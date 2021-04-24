Пассажирку перевернувшегося под Тверью кроссовера госпитализировали с переломом позвоночника

Кроссовер перевернулся, съехав в кювет. Фото: УГИБДД по Тверской области.

24 апреля на трассе в Калининском районе (157 километр, направление на Москву) произошло серьёзное ДТП: чёрный кроссовер "Nissan Qashqai" вылетел в кювет и перевернулся.

Травмы получила пассажирка машины - женщина 62-х лет. По предварительному диагнозу у неё перелом нижнего отдела позвоночника. Пострадавшую увезли в четвёртую городскую больницу Твери.

По сообщению областной Госавтоинспекции, водитель машины был трезв.

Сотрудники ГИБДД обращаются к водителям с призывом быть осторожными за рулём и строго соблюдать правила дорожного движения. Напомним также, что в выходные на дорогах Твери и региона проходит традиционный контроль трезвости.