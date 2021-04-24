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Происшествия24 апреля 2021 15:00

17-летний подросток получил травмы, спрыгнув с поезда на станции Тверь

Устанавливаются все обстоятельства случившегося
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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На железной дороге необходимо соблюдать правила безопасности.

На железной дороге необходимо соблюдать правила безопасности.

Фото: Алексей БУЛАТОВ

24 апреля около 8:00 на железнодорожной станции Тверь был травмирован юноша 17-ти лет. Как сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу, подросток спрыгнул с состава поезда.

Юноша доставлен в одну из городских больниц Твери. На месте происшествия работали сотрудники транспортной полиции, сейчас устанавливаются все обстоятельства случившегося.

Транспортные полицейские напоминают: на железной дороге необходимо соблюдать правила безопасности, в противном случае можно поплатиться здоровьем или даже жизнью.

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