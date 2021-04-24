В комсомольской роще появится медпункт. Фото: Юлия ДИДЕНКО

Комсомольская роща в Заволжском районе Твери получит статус природного парка. Такое решение было принято губернатором Игорем Руденей после участия в субботнике, прошедшем в роще.

На субботнике местные жители рассказали главе региона, какой хотят видеть рощу - обустроенной, с лыжными трассами, дорожками и освещением.

Статус природного парка расширит возможности по сохранению Комсомольской рощи и развитию её территории. Поскольку с благоустройством повысится и посещаемость, там будет построен медицинский пункт, сообщает пресс-служба областного Правительства. Медпункт будет открыт по выходным.

Напомним, первый природный парк в Тверской области должен появиться в Спировском районе. Решение о его создании глава региона принял 1 апреля 2021 года. Парк «Острова Спировские» будет иметь площадь более 200 гектаров и охватит острова на Волге (в районе Калязина).