Игорь Руденя сообщил о строительстве новой развязки и пешеходного перехода через железную дорогу в Твери

Губернатор Игорь Руденя и советник Президента РФ Владимир Васильев беседуют с жительницей Твери. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя сообщил о строительстве новой транспортной развязки с безопасным пешеходным переходом через железную дорогу в Заволжском районе Твери.

Это заявление глава региона сделал на субботнике, состоявшемся 24 апреля в Комсомольской роще. Губернатор принял участие в субботнике и пообщался с горожанами.

С вопросом о строительстве пешеходного перехода к Игорю Рудене обратилась местная жительница. Глава региона ответил, что переход и новую транспортную развязку возведут в рамках строительства Западного моста, которое планируется начать уже в этом году.

- Масштабный проект Западного моста включает в себя возможность продолжения улицы Фрунзе, - сообщил Игорь Руденя. - Предусмотрена автомобильная развязка и соединение с Санкт-Петербургским шоссе. Таким образом, мы разгрузим Заволжье. Это будет новая транспортная артерия с выездом на трассу М-10 и возможностью перехода на другую сторону железнодорожных путей для наших граждан.

Напомним, 20 апреля стало известно о том, что Правительство РФ выделило два миллиарда рублей на строительство Западного моста. И, как ранее сообщал тверской губернатор, областной бюджет готов потратить на строительство около трёх миллиардов рублей.