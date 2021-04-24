Ещё 72 человека заразились коронавирусом в Тверской области на 24 апреля

С начала пандемии в регионе выявили 39 500 случаев ковида.
Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
По данным оперштаба Тверской области, с начала пандемии в регионе выявили 39 500 случаев заражения COVID-19. 72 человек заразились за последние сутки.
Выздоровели 37 602 человека (+80 за последние сутки).
Изолирован 1041 больной (-15).
Умерли 857 человек (+7 за сутки).
Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 740 заболевших (+26 случаев за последние сутки).
Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:
Конаковский район – 2775 (+7),
Ржев – 2178 (+3),
Вышневолоцкий городской округ – 2152 (+2),
Калининский район – 1628 (+1),
Торжок – 1601 (+3),
Кимры – 1564 (+2),
Бологовский район – 1019 (0).
Прививку от коронавируса в Тверской области сделали 104 784 жителя, за последние сутки – 1 300 человек.
За весь период в регионе проведено 674 481 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки их сделано 1 676.
Карта распространения вируса. Графика: ПТО