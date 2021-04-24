Ещё 72 человека заразились коронавирусом в Тверской области на 24 апреля

С начала пандемии в регионе выявили 39 500 случаев ковида. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным оперштаба Тверской области, с начала пандемии в регионе выявили 39 500 случаев заражения COVID-19. 72 человек заразились за последние сутки.

Выздоровели 37 602 человека (+80 за последние сутки).

Изолирован 1041 больной (-15).

Умерли 857 человек (+7 за сутки).

Больше всего заражённых ковидом в Твери. На сегодняшний день в столице Верхневолжья выявлено 12 740 заболевших (+26 случаев за последние сутки).

Кроме Твери, также в лидерах по распространению COVID-19:

Конаковский район – 2775 (+7),

Ржев – 2178 (+3),

Вышневолоцкий городской округ – 2152 (+2),

Калининский район – 1628 (+1),

Торжок – 1601 (+3),

Кимры – 1564 (+2),

Бологовский район – 1019 (0).

Прививку от коронавируса в Тверской области сделали 104 784 жителя, за последние сутки – 1 300 человек.

За весь период в регионе проведено 674 481 лабораторных исследований на коронавирус, за последние сутки их сделано 1 676.