В федеральный регистр внесена информация о 98 354 вакцинированных гражданах. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

По данным регионального оперштаба, В Тверской области прививку от коронавируса сделали 104 784 человека. Это 83,5% от общего количества вакцины, поступившей в регион. За вчерашний день, 23 апреля, вакцинировались 1300 человек. В федеральный регистр внесена информация о 98 354 вакцинированных гражданах.

Записаться на прививку в Тверской области можно несколькими способами: по телефону 122, на портале Госуслуг, на сайте региональной электронной регистратуры, и по телефонам прививочных пунктов. К лету областное правительство обещало открыть дополнительные прививочные пункты. Такой дополнительный пункт уже открылся в торговом центре «Рубин», в Твери.

Продолжают работу и выездные прививочные бригады. Жителям отдалённых деревень и сёл для записи на вакцинацию необходимо позвонить в местную ЦРБ - там собирают сведения о желающих получить прививку от коронавируса и вызывают медиков для проведения вакцинации.