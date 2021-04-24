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Общество24 апреля 2021 10:52

Георгиевские ленточки раздадут жителям Тверской области перед Днём Победы

Акция стартует уже в ближайший вторник, 27 апреля
Виктория ТУШКОВАВиктория ТУШКОВА
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Ленты предлагают на улицах городов.

Ленты предлагают на улицах городов.

Фото: Михаил ФРОЛОВ

Жителям Твери и области в преддверии Дня Победы вновь раздадут георгиевские ленточки. Акция "Георгиевская ленточка" стартует 27 апреля.

Это традиционное событие, проводится в стране с 2005 года. Основное мероприятие - раздача жителям города георгиевских ленточек. Их будут предлагать прямо на улицах. Сегодня георгиевские ленточки символизируют память о событиях Великой отечественной и подвиге советского народа, выражают уважение к ветеранам.

Следует лишь помнить, что ленточку нужно носить правильно - желательно на груди. Не стоит использовать георгиевские ленты, например, вместо шнурков.

Стать волонтёром и поучаствовать в раздаче ленточек может любой желающий, условие одно - возраст от 18 лет. Записаться в "волонтёры Победы" можно на специальном портале.

День Победы в Твери