Москвич рассказал как сбежал из четырёхлетнего рабства в Тверской области на такси

Герой событий добрался до столицы на такси, за которым устроили погоню. Фото: Виктор ГИЛИЦКИЙ

Житель Москвы четыре года провёл в рабстве в Нелидовском районе Тверской области и сбежал, вызвав такси. Невероятную историю опубликовало интернет-издание "Baza" в своём телеграм-канале.

Андрей Ж. рассказал изданию, что четыре года назад у него отобрали паспорт и держали в рабстве в деревне Никулинка. Там снимал дом пленивший Андрея мужчина. По словам героя событий, в разное время в рабстве в этом доме держали от шести до восьми человек.

Андрею удалось сбежать - он воспользовался отсутствием "хозяев", выбрался из дома, продал цыганам аудио-колонку и на вырученные деньги добрался до автовокзала Западной Двины. Там он вызвал такси, предупредив, что денег у него нет, но речь идёт о жизни и смерти. Несмотря на странный вызов, такси за Андреем приехало. По пути в Москву таксисту, якобы, позвонил диспетчер и сказал, что некий мужчина предлагает внушительную сумму - 100 тысяч рублей, чтобы вернуть беглеца.

Таксист отказался. По дороге на Москву машину догнал и постарался притереть к обочине какой-то автомобиль. По словам Андрея, это был тот самый "хозяин". Таксисту удалось оторваться.

В финале этой истории Андрей доехал до столицы, где его встретил друг. Сообщается что сбежавший из рабства мужчина заявил о произошедшем в полицию, но очень боится за свою жизнь.